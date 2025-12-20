Газета
Замглавы украинского ЦИК оценил выборы в стране в $472 млн

Ведомости

Проведение президентских, парламентских и местных выборов на Украине обойдется государству не менее чем в 20 млрд гривен (около $472 млн). Такие данные предоставил заместитель главы центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Сергей Дубовик, цитирует РБК-Украина.

По его словам, при расчетах была учтена инфляция. В среднем избирательная кампания на выборах народных депутатов и местных советов обходилась ЦИК в 4-5 млрд гривен ($94-118 млн), а президентская кампания стоит примерно в полтора раза дороже, если потребуется второй тур, указал Дубовик.

При этом, подчеркнул представитель украинской ЦИК, в указанные суммы не были включены расходы органов местного самоуправления на подготовку избирательных участков и обеспечение окружных комиссий всем необходимым. Дубовик констатировал, что при учете этих затрат общая сумма может удвоиться. Дополнительные расходы возникнут при значительном увеличении числа участков за границей, поскольку они связаны с валютными тратами, предупредил он.

Дубовик отметил, что на основании расчетов минфина на бюджет 2025 г. прогнозировалась сумма 16,5 млрд гривен ($389 млн) на все три вида выборов. Президентские выборы могут потребовать 4–5 млрд гривен ($94–118 млн) на первый тур и 6,5–7 млрд гривен ($153–165 млн) при втором туре. С учетом инфляции и расходов местных органов общая стоимость может достигнуть 20 млрд гривен ($472 млн), заключил замглавы ЦИК Украины.

9 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил, что для проведения президентских выборов на Украине сложились подходящие условия. В тот же день глава Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности к выборам. Он указал на необходимость внести изменения в законодательство и обеспечение мер безопасности. 

