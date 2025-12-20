Суд приговорил экс-премьера Пакистана и его супругу к 17 годам тюрьмы

Приговор был оглашен в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан уже отбывает наказание. Экс-премьер получил 10 лет строгого режима по статьям о злоупотреблении доверием и 7 лет по закону о предотвращении коррупции. Аналогичный срок назначен и его супруге. Кроме того, каждому из осужденных назначен штраф в размере 16,4 млн рупий. В случае неуплаты предусмотрено дополнительное тюремное заключение.