Суд приговорил экс-премьера Пакистана и его супругу к 17 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана и его супругу Бушру Биби еще к 17 годам лишения свободы, сообщила газета Dawn.
Решение вынес специальный суд в рамках дела, связанного с незаконным приобретением дорогостоящего ювелирного набора Bulgari, подаренного Хану наследным принцем Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 г. По версии обвинения, украшения стоимостью около 80 млн пакистанских рупий были выкуплены по заниженной цене – примерно за 2,9 млн рупий, после чего остались в личном пользовании.
Приговор был оглашен в тюрьме Адиала в Равалпинди, где Хан уже отбывает наказание. Экс-премьер получил 10 лет строгого режима по статьям о злоупотреблении доверием и 7 лет по закону о предотвращении коррупции. Аналогичный срок назначен и его супруге. Кроме того, каждому из осужденных назначен штраф в размере 16,4 млн рупий. В случае неуплаты предусмотрено дополнительное тюремное заключение.
В судебном решении отмечается, что при назначении наказания были учтены возраст Хана и статус Биби, в связи с чем суд применил более мягкий подход. Осужденным также зачтен срок предварительного содержания под стражей.
Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что новый срок начнет исчисляться после завершения отбытия наказания по делу о коррупции.
Партия Хана «Пакистанское движение за справедливость» осудила вердикт, назвав процесс политически мотивированным и заявив о нарушениях процедуры. Представители правительства, напротив, подчеркнули, что суд действовал в рамках закона, а ущерб государству был доказан.
17 января пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Экс-премьера и его жену судили за получение в 2018 г. участков земли в качестве взятки и легализацию незаконных доходов в период управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который, как утверждает сторона обвинения, был прикрытием для незаконной деятельности. Хан и Биби не признали вину.