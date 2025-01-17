Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам тюрьмы
Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Об этом сообщил Reuters.
Жена политика Бушра Биби также признана виновной и получила семь лет тюрьмы. По данным агентства, ее должны были выпустить под залог, но после оглашения приговора арестовали в зале судебного заседания.
Экс-премьера и его жену судили за получение в 2018 г. участков земли в качестве взятки и легализацию незаконных доходов в период управления благотворительным фондом Al-Qadir Trust, который, как утверждает сторона обвинения, был прикрытием для незаконной деятельности. Хан и Биби не признали вину.
В ноябре 2024 г. в Исламабаде прошли массовые протестные акции с требованием освободить Хана. В октябре 2022 г. избирательная комиссия Пакистана лишила политика парламентского мандата и права на переизбрание и назначение в любые органы власти страны сроком на пять лет. После отстранения от власти Хана осудили сразу по нескольким уголовным делам. Бывший премьер-министр Пакистана возглавляет партию «Техрик-и-Инсаф» («Движение за справедливость»), которая добивается освобождения своего лидера и отставки действующего пакистанского правительства.