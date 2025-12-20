Лавров: РФ проведет третий саммит «Россия–Африка» в 2026 году

18 декабря Лавров прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума. По данным МИДа, в рамках встречи министр и его коллеги, а также главы исполнительных органов интеграционных объединений Африки обсудят актуальные международные вопросы. Будет также затронута российско-африканская повестка. Участники конференции уделят внимание развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.