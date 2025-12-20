Газета
Лавров: РФ проведет третий саммит «Россия–Африка» в 2026 году

Ведомости

Российская сторона планирует провести третий саммит «Россия–Африка» в 2026 г. Об этом на пленарной сессии второй министерской встречи в Каире заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».

Министр указал, что с момента проведения первого и второго форумов произошел большой прогресс в торгово-экономической, политической и гуманитарной координации. «Товарооборот России со странами Африки достиг $28 млрд», – отметил глава МИД РФ.

18 декабря Лавров прибыл в Каир для участия во второй конференции министров в рамках форума. По данным МИДа, в рамках встречи министр и его коллеги, а также главы исполнительных органов интеграционных объединений Африки обсудят актуальные международные вопросы. Будет также затронута российско-африканская повестка. Участники конференции уделят внимание развитию отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

