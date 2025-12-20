Россия предложила африканским странам открыть новые посольства

В ходе встречи российский министр и его коллеги из африканских стран, а также руководители региональных интеграционных объединений обсуждают ключевые вопросы международной повестки и углубление двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделяется развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и африканскими государствами.