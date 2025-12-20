Россия предложила африканским странам открыть новые посольства
Россия предлагает африканским странам, у которых нет дипломатического представительства в РФ, рассмотреть возможность его открытия, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пленарном заседании второй министерской конференции форума «Россия – Африка», передает корреспондент «Ведомостей».
«Будем рады оказать всяческое содействие в этом процессе», – подчеркнул Лавров, выступая в Каире, где 18 декабря стартовала конференция.
В ходе встречи российский министр и его коллеги из африканских стран, а также руководители региональных интеграционных объединений обсуждают ключевые вопросы международной повестки и углубление двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделяется развитию торгово-экономических и инвестиционных связей между Россией и африканскими государствами.
Глава МИД РФ подтвердил планы проведения третьего саммита «Россия – Африка» в 2026 г.
Лавров отметил, что с момента проведения первых двух форумов «Россия – Африка» удалось добиться значительного прогресса в политической, экономической и гуманитарной сферах. В частности, товарооборот между Россией и странами Африки достиг $28 млрд.