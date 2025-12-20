Вольфович: бренд Белоруссии на мировой арене – безопасность внутри страны
Бренд Белоруссии на международной арене заключается в обеспеченной внутри страны безопасности. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает «Первый информационный».
Вольфович подчеркнул, что без внутренней и внешней безопасности невозможно ни развитие государства, ни устойчивое функционирование экономики. Именно стабильность и защищенность, по его мнению, формируют образ Белоруссии в мире.
Госсекретарь отметил, что обстановка вокруг страны остается напряженной и, по оценкам экспертов, даже более опасной, чем во времена холодной войны. Он обратил внимание на рост военных расходов стран Запада, включая выполнение требований о доведении оборонных бюджетов до 5% ВВП и реализацию программы «Готовность 2030», в рамках которой до конца десятилетия планируется направить около 800 млрд евро на развитие военной инфраструктуры и вооружений.
Вольфович напомнил, что в Белоруссии утвержден план обороны до 2030 г., который имеет исключительно оборонительный характер и учитывает все существующие риски и вызовы. Он подчеркнул, что страна никому не угрожает, но готова защищать свои национальные интересы в случае агрессии.
По его словам, белорусский военно-промышленный комплекс способен обеспечивать структуры национальной безопасности современной техникой и вооружениями, включая авиацию, средства ПВО, ракетные комплексы, стрелковое оружие и боеприпасы. В рамках программы социально-экономического развития на 2026–2030 гг. предусмотрено усиление обороноспособности и рост доли отечественных образцов вооружений в гособоронзаказе не менее чем до 50%, а также увеличение инвестиций в ВПК на 130%.
Отдельно Вольфович отметил важность сотрудничества со стратегическими партнерами – Россией и Китаем. Он напомнил о создании совместной региональной группировки войск с Россией, размещении в стране тактического ядерного оружия и новом ракетном комплексе «Орешник» как элементах системы стратегического сдерживания.
19 декабря глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии. Ранее об этом сообщал президент страны Александр Лукашенко.