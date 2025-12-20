Вольфович: бренд Белоруссии на мировой арене – безопасность внутри страны

Госсекретарь отметил, что обстановка вокруг страны остается напряженной и, по оценкам экспертов, даже более опасной, чем во времена холодной войны. Он обратил внимание на рост военных расходов стран Запада, включая выполнение требований о доведении оборонных бюджетов до 5% ВВП и реализацию программы «Готовность 2030», в рамках которой до конца десятилетия планируется направить около 800 млрд евро на развитие военной инфраструктуры и вооружений.