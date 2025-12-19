Минобороны Белоруссии: «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство

Президент Владимир Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.