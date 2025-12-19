Газета
Главная / Политика /

Минобороны Белоруссии: «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство

Ведомости

Ракетный комплекс «Орешник» готовится к заступлению на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, передают «РИА Новости».

По его словам, комплекс уже прибыл и размещен на территории страны. В настоящее время завершаются подготовительные мероприятия перед постановкой на боевое дежурство.

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Орешник» уже заступил на боевое дежурство.

Читайте также:Что такое «Орешник»

Президент Владимир Путин и Лукашенко подписали в Минске договор о гарантиях безопасности по итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства еще в декабре 2024 г. Тогда президент России рассказывал, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 г.

