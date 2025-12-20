Предприниматель из «Итогов года» отправил Путину выпечку
Президент РФ Владимир Путин получил выпечку от владельца подмосковной пекарни, который обращался в программу «Итоги года». Видео, в котором президент пробует гостинец, опубликовано в Telegram-канале Кремля.
«Денис Владимирович, спасибо большое за подарки. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всего доброго», – сказал Путин. Он также передал в ответ корзину с угощениями.
19 декабря во время «Итогов года» к Путину обратился владелец пекарни. Он рассказал, что раньше пользовался патентной системой и это было удобно. Теперь систему налогообложения усложнили – необходимо нанимать бухгалтера. Он отметил, что понимает, что время непростое, но предпринимателям было бы проще, если бы подняли плату за патент.
Президент поинтересовался, вкусные ли в его пекарне булочки. Он добавил, что производственный бизнес не должен пострадать от перехода на новую систему налогообложения и что поставит эту задачу перед правительством. Президент пошутил, что если предприниматель угостит его булочками, то он, со своей стороны, поработает с правительством.