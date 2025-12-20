Газета
ЕС будет платить около 3 млрд евро в год за обслуживание займа для Украины

Страны Евросоюза будут ежегодно выплачивать около 3 млрд евро процентов по заимствованиям, привлеченным для финансирования Украины, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных представителей Еврокомиссии.

Процентные выплаты по новому долгу начнутся в 2027 г. и составят около 1 млрд евро, а с 2028 г. возрастут до 3 млрд евро ежегодно. Обслуживание займа будет осуществляться за счет семилетнего бюджета ЕС, который в основном формируется из взносов государств-членов.

Как отмечает Politico, Украина будет обязана возвращать кредит только в случае завершения конфликта и выплаты Россией репараций. Если этого не произойдет, ЕС сможет либо пролонгировать долг, либо вернуться к идее использования замороженных российских активов. Но этот вариант остается политически чувствительным: прежде всего Бельгия выступает против такого механизма, поскольку на ее территории находится депозитарий Euroclear, где сосредоточена большая часть этих средств.

Решение о выпуске общего долга было принято после того, как страны ЕС не смогли договориться о кредите, обеспеченном российскими активами. При этом Чехия, Венгрия и Словакия отказались участвовать в распределении долговой нагрузки, но согласились не блокировать финансирование Украины, позволив остальным 24 странам двигаться вперед в рамках механизма «усиленного сотрудничества».

19 декабря страны Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. под ноль процентов. По данным Reuters, решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС приняли вместо использования замороженных российских активов, обойдя, таким образом, разногласия по поводу плана финансирования Киева за счет государственных средств РФ.

