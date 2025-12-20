ЕС будет платить около 3 млрд евро в год за обслуживание займа для Украины

Как отмечает Politico, Украина будет обязана возвращать кредит только в случае завершения конфликта и выплаты Россией репараций. Если этого не произойдет, ЕС сможет либо пролонгировать долг, либо вернуться к идее использования замороженных российских активов. Но этот вариант остается политически чувствительным: прежде всего Бельгия выступает против такого механизма, поскольку на ее территории находится депозитарий Euroclear, где сосредоточена большая часть этих средств.