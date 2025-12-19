Путин назвал попытку экспроприации замороженных российских активов грабежом

19 декабря стало известно, что страны Евросоюза договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Как сообщало агентство Reuters, он будет обеспечен бюджетом ЕС и призван обойти разногласия внутри сообщества по поводу использования замороженных российских активов. По итогам саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать кредит, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Председатель Евросовета Антониу Кошта при этом отмечал, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения займа.