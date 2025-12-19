Газета
Главная / Политика /

Путин назвал попытку экспроприации замороженных российских активов грабежом

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал попытки экспроприации российских активов грабежом. Об этом он заявил на совмещенной с прямой линией пресс-конференции «Итоги года – 2025».

«Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное хищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – заявил Путин.

Президент пояснил, что реализовать подобные решения крайне сложно из-за тяжелых последствий для тех, кто их принимает. По его словам, речь идет не просто о прямом изъятии средств, а о планах выдать так называемый репарационный кредит под залог российских золотовалютных резервов.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Политика / Власть

Путин отметил, что выдача такого кредита означает рост государственного долга стран-кредиторов и дополнительные обязательства для их бюджетов. В качестве примера он привел Францию, где уровень госдолга достигает 120%, тогда как в России этот показатель составляет 17,7%.

19 декабря стало известно, что страны Евросоюза договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. Как сообщало агентство Reuters, он будет обеспечен бюджетом ЕС и призван обойти разногласия внутри сообщества по поводу использования замороженных российских активов. По итогам саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать кредит, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Председатель Евросовета Антониу Кошта при этом отмечал, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения займа.

