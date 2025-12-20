Захарова: несмотря на разговоры об изоляции, в Россию едут люди со всего мира
Запад продолжает говорить об изоляции России, но в страну со всего мира приезжают люди, желающие жить и работать в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, пока «западное мировое меньшинство» рассуждает об изолированности России, в стране проходят международные форумы, на которых обсуждаются вопросы переезда, трудоустройства и сохранения ценностей для иностранцев, заинтересованных в жизни в РФ.
Захарова отметила, что в западных СМИ регулярно звучат заявления о новых попытках изолировать Россию, но на практике «ручейками со всего мира» в страну приезжают люди, которые не только поддерживают Россию, но и хотят стать частью российского общества.
Дипломат подчеркнула, что для многих переезд в Россию является осознанным и жизненно важным выбором. В качестве примера она привела бывшую помощницу экс-президента США Джо Байдена Тару Рид, которая получила российский паспорт.
По словам Захаровой, для некоторых иностранцев переезд в Россию становится не просто сменой места жительства, а настоящим спасением, которое они находят именно в России.
В октябре сенатор Алексей Пушков заявил, что несмотря ни на что, 1400 немецких компаний остались работать в России – Западу не удалась бизнес-изоляция страны.