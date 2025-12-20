Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: несмотря на разговоры об изоляции, в Россию едут люди со всего мира

Ведомости

Запад продолжает говорить об изоляции России, но в страну со всего мира приезжают люди, желающие жить и работать в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, пока «западное мировое меньшинство» рассуждает об изолированности России, в стране проходят международные форумы, на которых обсуждаются вопросы переезда, трудоустройства и сохранения ценностей для иностранцев, заинтересованных в жизни в РФ.

Захарова отметила, что в западных СМИ регулярно звучат заявления о новых попытках изолировать Россию, но на практике «ручейками со всего мира» в страну приезжают люди, которые не только поддерживают Россию, но и хотят стать частью российского общества.

Дипломат подчеркнула, что для многих переезд в Россию является осознанным и жизненно важным выбором. В качестве примера она привела бывшую помощницу экс-президента США Джо Байдена Тару Рид, которая получила российский паспорт.

По словам Захаровой, для некоторых иностранцев переезд в Россию становится не просто сменой места жительства, а настоящим спасением, которое они находят именно в России.

В октябре сенатор Алексей Пушков заявил, что несмотря ни на что, 1400 немецких компаний остались работать в России – Западу не удалась бизнес-изоляция страны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь