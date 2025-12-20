Глава МИД Ботсваны: страна хочет использовать опыт РФ в экономике
Ботсвана планирует опираться на российский опыт при развитии промышленности и сельского хозяйства в рамках диверсификации своей экономики. Об этом сообщил министр международного сотрудничества страны Фенио Бутале в рамках второй министерской конференции форума «Россия – Африка», цитирует «РИА Новости».
По его словам, экономика Ботсваны долго оставалась зависимой от экспорта алмазов, поэтому власти намерены расширять ее структуру и развивать глубокую переработку сырья. В этом контексте страна рассчитывает использовать наработки России. Бутале отметил, что в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стороны обсудили перспективы взаимодействия в обрабатывающей промышленности, алмазодобывающем секторе и сельском хозяйстве, где Россия обладает большим опытом и потенциалом.
Министр также сообщил, что Ботсвана рассматривает сотрудничество с Россией в сфере возобновляемой энергетики как важную часть модернизации национальной экономики. По его словам, стороны изучили возможности совместной работы в этом и других ключевых секторах, которые должны стать основой более устойчивой и гибкой экономической модели страны.
Вторая министерская конференция форума «Россия – Африка» проходит в Каире с 19 по 20 декабря. Со стороны России в ней принимает участие глава МИД Сергей Лавров.