Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Ботсваны: страна хочет использовать опыт РФ в экономике

Ведомости

Ботсвана планирует опираться на российский опыт при развитии промышленности и сельского хозяйства в рамках диверсификации своей экономики. Об этом сообщил министр международного сотрудничества страны Фенио Бутале в рамках второй министерской конференции форума «Россия – Африка», цитирует «РИА Новости».

По его словам, экономика Ботсваны долго оставалась зависимой от экспорта алмазов, поэтому власти намерены расширять ее структуру и развивать глубокую переработку сырья. В этом контексте страна рассчитывает использовать наработки России. Бутале отметил, что в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стороны обсудили перспективы взаимодействия в обрабатывающей промышленности, алмазодобывающем секторе и сельском хозяйстве, где Россия обладает большим опытом и потенциалом.

Министр также сообщил, что Ботсвана рассматривает сотрудничество с Россией в сфере возобновляемой энергетики как важную часть модернизации национальной экономики. По его словам, стороны изучили возможности совместной работы в этом и других ключевых секторах, которые должны стать основой более устойчивой и гибкой экономической модели страны.

Вторая министерская конференция форума «Россия – Африка» проходит в Каире с 19 по 20 декабря. Со стороны России в ней принимает участие глава МИД Сергей Лавров.

Читайте также:Россия предложила африканским странам открыть новые посольства
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь