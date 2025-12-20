Глава МИД Ботсваны: страна хочет использовать опыт РФ в экономике

По его словам, экономика Ботсваны долго оставалась зависимой от экспорта алмазов, поэтому власти намерены расширять ее структуру и развивать глубокую переработку сырья. В этом контексте страна рассчитывает использовать наработки России. Бутале отметил, что в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым стороны обсудили перспективы взаимодействия в обрабатывающей промышленности, алмазодобывающем секторе и сельском хозяйстве, где Россия обладает большим опытом и потенциалом.