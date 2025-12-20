Зеленский заявил о предложении США провести прямые переговоры с Россией
США предложили формат прямых переговоров с участием Украины, России и Вашингтона. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии, передает издание «Страна».
По словам президента Украины, соответствующее предложение обсуждалось на встрече главы украинской делегации Рустема Умерова с представителями США. При этом Зеленский отметил, что считает логичным участие в переговорах и европейских стран.
«Они предложили такой формат: Украина, Америка, русские, и, так как там есть представители Европы, то и, наверное, Европы. Было бы логично провести такую общую встречу», – заявил он.
Зеленский подчеркнул, что переходить к подобным переговорам имеет смысл только после прояснения итогов диалога между Киевом и Вашингтоном.
18 декабря Зеленский сообщил о поездке украинской делегации в США для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Украинский лидер добавил, что пока окончательно согласованных мирных инициатив нет. Украина продолжает настаивать на усилении поддержки со стороны партнеров на случай, «если Россия откажется прекращать боевые действия».
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями. Он был посвящен обсуждению мирного плана. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял Зеленский. Переговоры продолжались два дня.