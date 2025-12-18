Зеленский рассказал о предстоящих переговорах Украины и США
Украинская делегация направляется в США для переговоров по мирному урегулированию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет NBC News. Встречи с американской переговорной командой запланированы на 19 и 20 декабря.
По словам Зеленского, на данный момент окончательно согласованных мирных предложений нет. Он подчеркнул, что Украина продолжает настаивать на необходимости усиления поддержки со стороны партнеров на случай, «если Россия откажется прекращать боевые действия».
17 декабря Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине в Майами в ближайшие выходные – 20–21 декабря.
18 декабря Axios писал, что на предстоящей встрече в Майами делегация США проинформирует Россию о прогрессе, достигнутом на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами.