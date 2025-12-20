Газета
Главная / Политика /

NYT: США и Венесуэла усилили глушение GPS в Карибском бассейне

Ведомости
Полина Петрусевич

Обострение конфликта между США и Венесуэлой привело к активному применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Карибском бассейне. Военные обеих стран начали глушить сигналы спутниковой навигации GPS, стремясь предотвратить возможные атаки. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на данные Стэнфордского университета и американского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

Часть из американских военных кораблей, развернутых в Карибском море в последние месяцы, глушат сигналы GPS в своем районе, сказано в материале. В администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что развертывание сил, включая новейший авианосец USS Gerald R. Ford, направлено на борьбу с наркотрафиком, который якобы связан с властями Венесуэлы.

В ответ на военное давление со стороны США вооруженные силы Венесуэлы также активизировали глушение спутниковой навигации. По данным компании Spire Global, помехи зафиксированы вблизи ключевых объектов инфраструктуры страны – военных баз, нефтеперерабатывающих заводов и электростанций.

Специалист по радиочастотам Логан Скотт пояснил, что такие меры носят оборонительный характер и направлены на предотвращение проникновения дронов. При этом он указал, что применение схожих тактик двумя противниками усиливает зону и интенсивность помех.

Использование этих военных мер уже привело к сбоям в работе гражданского транспорта, зависящего от GPS-навигации, что повышает риски для безопасности полетов и судоходства в регионе, пишет издание.

17 декабря глава Белого дома объявил действующие власти Венесуэлы иностранной террористической организацией. Он приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с этим государством.

