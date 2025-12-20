NYT: США и Венесуэла усилили глушение GPS в Карибском бассейне

Часть из американских военных кораблей, развернутых в Карибском море в последние месяцы, глушат сигналы GPS в своем районе, сказано в материале. В администрации президента США Дональда Трампа утверждают, что развертывание сил, включая новейший авианосец USS Gerald R. Ford, направлено на борьбу с наркотрафиком, который якобы связан с властями Венесуэлы.