Дмитриев: Москва готовится к сотрудничеству с США в Арктике

В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Он отметил, что Россия обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. По его словам, это вызывает интерес у партнеров, включая США.