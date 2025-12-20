Дмитриев: Москва готовится к сотрудничеству с США в Арктике
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о намерении Москвы развивать взаимодействие с Соединенными Штатами в Арктике.
«Готовимся к сотрудничеству с Соединенными Штатами в Арктике», – написал Дмитриев в социальной сети X.
В августе президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ведет переговоры с США о возможном сотрудничестве в Арктике и на Аляске. Он отметил, что Россия обладает уникальными технологиями для работы в Арктике, которыми не располагает никто другой. По его словам, это вызывает интерес у партнеров, включая США.