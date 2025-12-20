Politico: новые документы по делу Эпштейна привлекли внимание к Клинтону
Расследование по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях, поставило 42-го американского президента Билла Клинтона в центр внимания. Министерство юстиции США обнародовало новый пакет документов, включая фотографии, письма и интервью, где упоминается экс-президент. Об этом пишет Politico.
На опубликованных фотографиях Клинтон запечатлен с Эпштейном, общается с танцовщицей и сидит в самолете финансиста с женщиной, которая находится у него на коленях. В материалах также есть снимки Клинтона за ужином с рок-звездой Миком Джаггером. Кроме того, были опубликованы фотографии с пособницей финансиста Гислейн Максвелл.
«Они могут публиковать сколько угодно нечетких фотографий 20-летней давности, но дело не в Билле Клинтоне», – написал в соцсети X пресс-секретарь 42-го президента США Анхель Уренья.
Уренья отметил, что есть две группы людей, связанных с Эпштейном: те, кто прекратил общение с ним до раскрытия преступлений, и те, кто продолжал поддерживать контакты. По его словам, Клинтон относится к первой группе.
Источники указывают, что Клинтон и Эпштейн были знакомы с начала 1990-х гг. и несколько раз фотографировались вместе. В начале 2000-х Клинтон летал на самолете Эпштейна в деловые поездки по Европе, Азии и Африке, связанные с фондом Клинтона.
20 декабря стало известно о новом пакете документов по делу Эпштейна, где также фигурируют другие известные артисты и политики, включая Майкла Джексона, в компании финансиста и неизвестных девушек, лица которых были скрыты.