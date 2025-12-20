Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: новые документы по делу Эпштейна привлекли внимание к Клинтону

Ведомости
Полина Петрусевич

Расследование по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях, поставило 42-го американского президента Билла Клинтона в центр внимания. Министерство юстиции США обнародовало новый пакет документов, включая фотографии, письма и интервью, где упоминается экс-президент. Об этом пишет Politico.

На опубликованных фотографиях Клинтон запечатлен с Эпштейном, общается с танцовщицей и сидит в самолете финансиста с женщиной, которая находится у него на коленях. В материалах также есть снимки Клинтона за ужином с рок-звездой Миком Джаггером. Кроме того, были опубликованы фотографии с пособницей финансиста Гислейн Максвелл.

«Они могут публиковать сколько угодно нечетких фотографий 20-летней давности, но дело не в Билле Клинтоне», – написал в соцсети X пресс-секретарь 42-го президента США Анхель Уренья.

Уренья отметил, что есть две группы людей, связанных с Эпштейном: те, кто прекратил общение с ним до раскрытия преступлений, и те, кто продолжал поддерживать контакты. По его словам, Клинтон относится к первой группе.

Источники указывают, что Клинтон и Эпштейн были знакомы с начала 1990-х гг. и несколько раз фотографировались вместе. В начале 2000-х Клинтон летал на самолете Эпштейна в деловые поездки по Европе, Азии и Африке, связанные с фондом Клинтона.

20 декабря стало известно о новом пакете документов по делу Эпштейна, где также фигурируют другие известные артисты и политики, включая Майкла Джексона, в компании финансиста и неизвестных девушек, лица которых были скрыты.

Читайте также:Минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте