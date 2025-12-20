Минюст США обнародовал новые документы по делу Эпштейна
Министерство юстиции США обнародовало новый пакет документов из расследования в рамках дела погибшего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в многочисленных сексуальных преступлениях, сообщило Reuters.
По данным агентства, публикация стала результатом политических споров, которые длились несколько месяцев. Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа были против обнародования документов по делу Эпштейна.
Министерство юстиции добавило на веб-страницу, где размещены ссылки на документы, примечание, что «были предприняты все разумные усилия» для удаления личной информации жертв. При этом ведомство предупредило, что некоторые данные могут быть раскрыты непреднамеренно.
Reuters сообщило, что в настоящее время изучает последние документы. Агентство пишет, что ожидается публикация еще множества документов в ближайшие недели по мере их изучения Минюстом США.
По данным СМИ, на новых фотографиях из материалов дела запечатлены известные артисты и политики, в том числе экс-президент США Билл Клинтон и певец Майкл Джексон, в компании самого Эпштейна и неизвестных девушек, чьи лица были скрыты.
18 декабря демократы опубликовали фотографии сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, на которых он изображен с молодыми девушками, в рамках дела Эпштейна. На снимках он обнимает девушек. Их лица были скрыты. По предварительным данным, они могли находится в коридоре отеля.
12 декабря демократы, входящие в комитет по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. В частности, на некоторых из них был изображен президент США Дональд Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!». Комитет отмечал, что на снимках нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.