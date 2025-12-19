Газета
Главная / Политика /

В рамках дела Эпштейна опубликовали фото Билла Гейтса с молодыми девушками

Ведомости

Демократы опубликовали фотографии сооснователя компании Microsoft Билла Гейтса, на которых он изображен с молодыми девушками, в рамках дела американского финансиста Джеффри Эпштейна по обвинению в сексуальных преступлениях, передает «РИА Новости» после изучения представленных материалов.

По данным агентства, 18 декабря в базу загрузили две фотографии Гейтса. На одном из изображений он обнимает девушку в темно-синем платье с темными волосами. Ее лицо на фото не раскрывается. Как пишет «РИА Новости», снимок могли сделать в отеле судя по интерьеру помещения.

На втором изображении Гейтс тоже обнимается с молодой девушкой. По предварительным данным, они находятся в коридоре отеля. У девушки на фото перекрещены на груди руки, лицо тоже скрыто.

12 декабря демократы, входящие в комитет по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. В частности, на некоторых из них был изображен президент США Дональд Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!». Комитет отмечал, что на снимках нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.

В конце ноября Трамп подписал законопроект, который предполагает раскрытие материалов Эпштейна. Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила документ, обязывающий министерство юстиции рассекретить все материалы дела финансиста.

