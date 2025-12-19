В рамках дела Эпштейна опубликовали фото Билла Гейтса с молодыми девушками

12 декабря демократы, входящие в комитет по надзору палаты представителей, опубликовали 19 фотографий из поместья Эпштейна. В частности, на некоторых из них был изображен президент США Дональд Трамп с несколькими женщинами и презервативы с надписью на этикетке «Я огромный!». Комитет отмечал, что на снимках нет фрагментов домогательств или предположительно несовершеннолетних девушек. Время и место съемок неизвестны.