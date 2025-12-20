Песков назвал противоречивыми заявления Зеленского о выборах на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский противоречит сам себе и «путается в показаниях», рассуждая об условиях проведения президентских выборов в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
По словам представителя Кремля, Зеленский, комментируя заявление Владимира Путина о возможных гарантиях безопасности выборов, утверждает, что не допустит вмешательства России, но ранее сам обращался за поддержкой к Соединенным Штатам. Песков подчеркнул, что украинский президент, по сути, не возражает против вмешательства американской стороны, но выступает против участия России, что и является очевидным противоречием. Он добавил, что текущая дискуссия стала реакцией на недавние заявления российского лидера.
Зеленский заявил, что Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России. Он также отметил, что серьезной проблемой остается участие в голосовании граждан Украины, находящихся за границей, и сообщил о работе МИД по созданию для этого необходимой инфраструктуры.
19 декабря Владимир Путин в программе «Итоги года» заявил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки боевых действий. При этом президент России отметил готовность рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения выборов на Украине, включая возможность воздержания от ударов по территории страны.