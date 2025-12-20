По словам представителя Кремля, Зеленский, комментируя заявление Владимира Путина о возможных гарантиях безопасности выборов, утверждает, что не допустит вмешательства России, но ранее сам обращался за поддержкой к Соединенным Штатам. Песков подчеркнул, что украинский президент, по сути, не возражает против вмешательства американской стороны, но выступает против участия России, что и является очевидным противоречием. Он добавил, что текущая дискуссия стала реакцией на недавние заявления российского лидера.