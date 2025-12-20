Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский: Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях

Ведомости

Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии, передает «Укринформ».

По словам Зеленского, проведение выборов на неконтролируемых Украиной территориях невозможно.

Президент также отметил, что серьезным вызовом остается большое число граждан Украины, находящихся за пределами страны. В связи с этим, по его словам, министерство иностранных дел Украины работает над созданием за рубежом необходимой инфраструктуры, которая позволила бы украинцам принять участие в голосовании.

19 декабря президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.

Читайте также:Замглавы украинского ЦИКа оценил выборы в стране в $472 млн
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте