Зеленский: Украина не будет проводить выборы на утраченных территориях
Украина не будет проводить выборы на территориях, которые Киев считает утраченными и находящимися под контролем России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Португалии, передает «Укринформ».
По словам Зеленского, проведение выборов на неконтролируемых Украиной территориях невозможно.
Президент также отметил, что серьезным вызовом остается большое число граждан Украины, находящихся за пределами страны. В связи с этим, по его словам, министерство иностранных дел Украины работает над созданием за рубежом необходимой инфраструктуры, которая позволила бы украинцам принять участие в голосовании.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года» отметил, что Киев не должен использовать выборы как инструмент для остановки наступления российских войск. При этом он сообщил, что Россия готова рассмотреть вопросы обеспечения безопасности проведения президентских выборов на Украине, в частности, возможность воздержания от ударов вглубь территории страны.