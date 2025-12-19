Путин: Киев не должен использовать выборы для остановки наступления ВС РФ
Если Киев попытается использовать выборы на Украине исключительно с целью остановить продвижение российских войск, то это будет неправильным выбором. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в программе «Итоги года».
«Если они хотят использовать выборы исключительно, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор», – сказал глава государства.
При этом Путин отметил, что Москва готова рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности проведения президентских выборов в республике, в том числе возможность воздержания от ударов вглубь территории республики.
9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что, по его оценке, для проведения выборов на Украине сложились подходящие условия. Он добавил, что их отсутствие не соответствует демократическим нормам. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности к президентским выборам, указав на необходимость внесения изменений в законодательство и обеспечения мер безопасности. 15 декабря он дал поручение подготовить соответствующие инициативы, касающиеся проведения выборов в условиях военного положения.
Срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая 2024 г. Выборы были отложены из-за действия военного положения.