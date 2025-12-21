Состояние здоровья бывшего командира боснийских сербов Младича стало критическим

8 июня 2021 г. апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. Он был признан виновным в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортации и других «бесчеловечных актах» против человечности, а также терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц и захвате заложников, нарушающих законы и обычаи войны. В то же время генерала признали невиновным в геноциде боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда подчеркивала, что приговор генералу Младичу показал предвзятость международных институтов, занимающихся расследованием войны в Югославии.