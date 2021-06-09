Захарова прокомментировала приговор Младичу
Приговор бывшему командиру армии боснийских сербов, генералу Ратко Младичу показал предвзятость международных институтов, занимающихся расследованием войны в Югославии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой опубликован пресс-службой ведомства.
«Приговор Р.Младичу вновь продемонстрировал, что деятельность международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии на практике характеризуется предвзятостью по отношению к одной из сторон конфликта. Обвинительный приговор Р.Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта тех лет, таких как хорватский генерал А.Готовина, косовар Р.Харадинай и бошнякский полевой командир Н.Орич», — говорится в комментарии Захаровой.
По словам представителя российского дипломатического ведомства, отличительными чертами Остаточного механизма, ранее — Международного трибунала по бывшей Югославии, являются игнорирование фактов и исторического контекста событий, а также подрыв усилий по урегулированию последствий конфликта и восстановлению доверия на Балканах. В то же время сам процесс над Младичем, как считает Захарова, сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого.
«Исходим из того, что деятельность Остаточного механизма в части дел, касающихся бывшей Югославии, должна завершиться в самое ближайшее время, после чего эта постыдная глава в истории международного уголовного правосудия будет закрыта», — резюмировала она.
8 июня Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу за военные преступления. Ранее он был признан виновным в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортации и других «бесчеловечных актах» против человечности, а также терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц и захвате заложников, нарушающих законы и обычаи войны. В то же время генерала признали невиновным в геноциде боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.