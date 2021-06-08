Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор генералу Младичу
Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему командиру армии боснийских сербов, генералу Ратко Младичу за военные преступления. Об этом сообщается на сайте суда.
Апелляционная палата трибунала подтвердила предыдущее решение, согласно которому Младич был признан виновным в геноциде, преследовании, истреблении, убийствах, депортации и других «бесчеловечных актах» против человечности, а также терроре, незаконных нападениях на гражданских лиц и захвате заложников, нарушающих законы и обычаи войны. В то же время генерала признали невиновным в геноциде боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.
Международный трибунал по делам бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным в указанных преступлениях 22 ноября 2017 г. На него возложили ответственность за убийство более 7000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 г. и гибель более 10 000 человек в блокаде Сараево с 1992 по 1995 г. В целом обвинения против него были выдвинуты по 11 пунктам. Сам Младич вину не признал, а его адвокаты утверждали, что его вина не была доказана.
Обвинения против Младича МТБЮ выдвинул в 1995 г. Он почти 16 лет скрывался от правосудия и был арестован в Сербии 26 мая 2011 г., после чего его экстрадировали в Гаагу. Суд над ним начался в июле 2011 г., затем был отложен из-за допущенных ошибок и возобновился в мае 2012 г. Младич стал последним видным участником войны в бывшей Югославии, выдачи которых добивался МТБЮ.
Почти за год до осуждения Младича Гаагский трибунал признал виновным в преступлениях против человечности на территории Боснии бывшего политического лидера боснийских сербов Радована Караджича. Его приговорили к 40 годам тюрьмы. 11 марта 2006 г. в гаагской тюрьме умер еще один обвиняемый МТБЮ — экс-президент Югославии Слободан Милошевич.