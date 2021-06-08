Суд в Гааге подтвердил пожизненный приговор генералу Младичу

Международный трибунал по делам бывшей Югославии (МТБЮ) признал Младича виновным в указанных преступлениях 22 ноября 2017 г. На него возложили ответственность за убийство более 7000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 г. и гибель более 10 000 человек в блокаде Сараево с 1992 по 1995 г. В целом обвинения против него были выдвинуты по 11 пунктам. Сам Младич вину не признал, а его адвокаты утверждали, что его вина не была доказана.