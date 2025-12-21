Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев: «глубинное государство» пытается спровоцировать третью мировую

Спецпредставитель президента РФ поблагодарил Тулси Габбард за разоблачение скрытой сети влияния
Ведомости

Спецпредставитель президента России поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за ее выступление против «глубинного государства». Она опровергла публикации Reuters, в которых утверждалось о намерении России захватить Украину и часть бывшего СССР, назвав такие сообщения отражением заинтересованности ЕС и НАТО в продолжении конфликта.

В своем аккаунте в соцсети X Дмитриев отметил, что Габбард не только задокументировала истоки «российской аферы» при администрациях экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена, но и разоблачает военную машину «глубинного государства», стремящуюся спровоцировать третью мировую войну.

В июле Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против участников сговора из команды Байдена на выборах 2016 г., на которых победил Трамп. По ее словам, вскоре будет представлено больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в фальсификациях на выборах 2016 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте