Дмитриев: «глубинное государство» пытается спровоцировать третью мировуюСпецпредставитель президента РФ поблагодарил Тулси Габбард за разоблачение скрытой сети влияния
Спецпредставитель президента России поблагодарил директора национальной разведки США Тулси Габбард за ее выступление против «глубинного государства». Она опровергла публикации Reuters, в которых утверждалось о намерении России захватить Украину и часть бывшего СССР, назвав такие сообщения отражением заинтересованности ЕС и НАТО в продолжении конфликта.
В своем аккаунте в соцсети X Дмитриев отметил, что Габбард не только задокументировала истоки «российской аферы» при администрациях экс-президентов США Барака Обамы и Джо Байдена, но и разоблачает военную машину «глубинного государства», стремящуюся спровоцировать третью мировую войну.
В июле Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против участников сговора из команды Байдена на выборах 2016 г., на которых победил Трамп. По ее словам, вскоре будет представлено больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в фальсификациях на выборах 2016 г.