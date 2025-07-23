Белый дом: Трамп требует ответственных за «теорию о российском следе»
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы лица, причастные к распространению опровергнутой теории о «российском вмешательстве» в выборы 2016 г., понесли ответственность. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
«Президент хочет, чтобы за это наступила ответственность», – сказала Левитт, отвечая на вопрос журналиста о заявлении Трампа, в котором он обвинил бывшего президента Барака Обаму в государственной измене.
22 июля Трамп заявил, что Обама и другие чиновники, причастные к попытке подрыва выборов 2016 г., должны понести жесткое наказание. Трамп отметил, что ранее не стал преследовать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но после того, что сделали с ним, считает, что настало время ответных шагов.
Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против участников сговора из команды экс-президента на выборах 2016 г., на которых победил Трамп. По ее словам, вскоре будет представлено больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в фальсификациях на выборах 2016 г.