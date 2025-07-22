Трамп потребовал жесткого наказания для Обамы за попытку подрыва выборов 2016 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент Барак Обама и другие чиновники, причастные к попытке подрыва выборов 2016 г., должны понести жесткое наказание. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
«Они поймали президента Обаму с поличным. Тулси Габбард... То, что они сделали с этой страной, начиная с 2016 г. и вплоть до выборов 2020 г., они пытались сфальсифицировать выборы, и их поймали. За это должны последовать очень серьезные последствия», — сказал Трамп.
Трамп отметил, что ранее не стал преследовать экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но после того, что сделали с ним, считает, что настало время ответных шагов.
«Обаму поймали напрямую. Некоторые говорят, мол, это какая-то группа. Это не группа — это Обама. Его указы на бумаге. На документах стоят его подписи. Бумаги вышли прямо из его офиса. Все было засекречено. Но теперь эти материалы рассекречены, и то, что они делали в 2016 и 2020 гг., — это преступление. Причем преступление на самом высоком уровне», — объяснил он.
«Он начал все это, и [экс-президент Джо] Байден был вместе с ним, и [бывший глава ФБР Джеймс] Коми, и [бывший глава национальной разведки Джеймс] Клэппер, и [бывший глава ЦРУ Джон] Бреннан — вся эта группа. Они все были в одной комнате, прямо здесь», — добавил он.
Ранее директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства, позволяющие выдвинуть обвинения против участников сговора из команды экс-президента Барака Обамы на выборах 2016 г., на которых победил Трамп. По ее словам, вскоре будет представлено больше информации о попытках раздуть тему предполагаемого вмешательства России. 20 июля Трамп обвинил Обаму в фальсификациях на выборах 2016 г.
В конце марта Трамп подписал указ о рассекречивании всех файлов ФБР, связанных с расследованием его предполагаемых связей с Россией, которое проходило под кодовым названием Crossfire Hurricane.
Crossfire Hurricane («Перекрестный огонь урагана») — это название расследования, которое ФБР запустило в 2016 г. для изучения предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Россией. Сам Трамп называл эти обвинения «охотой на ведьм», организованной демократами, они также неоднократно опровергались в России как бездоказательные.
В 2016 г., после победы Трампа на президентских выборах в США, Демократическая партия заподозрила его в связях с Россией. Оппоненты Трампа также указывали на возможное вмешательство Москвы в избирательные процессы в США.
Расследование завершилось в 2019 г., когда бывший специальный прокурор Роберт Мюллер передал свой отчет в министерство юстиции. В документе указывалось, что следствие не установило фактов сговора или координации действий между членами предвыборного штаба Трампа и российским правительством во время кампании 2016 г.