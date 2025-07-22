Трамп потребовал жесткого наказания для Обамы за попытку подрыва выборов 2016 года

«Обаму поймали напрямую. Некоторые говорят, мол, это какая-то группа. Это не группа — это Обама. Его указы на бумаге. На документах стоят его подписи. Бумаги вышли прямо из его офиса. Все было засекречено. Но теперь эти материалы рассекречены, и то, что они делали в 2016 и 2020 гг., — это преступление. Причем преступление на самом высоком уровне», — объяснил он.