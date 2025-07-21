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Трамп распространил сгенерированное ИИ видео, где Обаму «арестовывают»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп разместил смоделированное ИИ-алгоритмами видео, изображающее «арест» его предшественника Барака Обамы. Запись доступна в его соцсети Truth Social.

В подписи к видеоролику Трамп подчеркнул, что никто не находится выше закона. Видео начинается с монтажа выступлений различных американских политиков, включая Обаму и бывшего президента Байдена, где они повторяют одну и ту же фразу о верховенстве закона.

Как передавал Интерфакс, Трамп 20 июля заявил, что его предшественник на посту президента Барак Обама предпринимал незаконные попытки повлиять на исход голосования в 2016 г. 

Трамп публично одобрил репортаж корреспондента Fox News Харрисона Филдса, в котором раскрывались предполагаемые манипуляции Обамы с избирательным процессом.

13 июля президент США объявил о старте расследования в связи с якобы имевшей место фальсификацией выборов в пользу Байдена, сообщали РИА Новости. 

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