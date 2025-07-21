Трамп распространил сгенерированное ИИ видео, где Обаму «арестовывают»
Президент США Дональд Трамп разместил смоделированное ИИ-алгоритмами видео, изображающее «арест» его предшественника Барака Обамы. Запись доступна в его соцсети Truth Social.
В подписи к видеоролику Трамп подчеркнул, что никто не находится выше закона. Видео начинается с монтажа выступлений различных американских политиков, включая Обаму и бывшего президента Байдена, где они повторяют одну и ту же фразу о верховенстве закона.
Трамп публично одобрил репортаж корреспондента Fox News Харрисона Филдса, в котором раскрывались предполагаемые манипуляции Обамы с избирательным процессом.
13 июля президент США объявил о старте расследования в связи с якобы имевшей место фальсификацией выборов в пользу Байдена, сообщали РИА Новости.