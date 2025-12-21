Ушаков: трехсторонняя встреча России, США и Украины не прорабатывается
Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.
Ушаков добавил, что еще не видел документов США по вопросу мирного урегулирования.
Положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план по урегулированию, мешают достижению долгосрочного мира. По его словам, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пока не доложил об итогах переговоров с американской стороной в Майами по вопросу конфликта на Украине.