Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: трехсторонняя встреча России, США и Украины не прорабатывается

Ведомости

Возможная трехсторонняя встреча России, США и Украины сейчас не прорабатывается. Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ушаков добавил, что еще не видел документов США по вопросу мирного урегулирования.

Положения, которые Киев и Европа пытаются внести в план по урегулированию, мешают достижению долгосрочного мира. По его словам, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пока не доложил об итогах переговоров с американской стороной в Майами по вопросу конфликта на Украине.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь