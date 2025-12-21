Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков рассказал о вопросах, которые не понравились ему на «Итогах года»

Ведомости

На программе «Итоги года» были вопросы президенту РФ Владимиру Путину, которые не понравились пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову. Об этом представитель Кремля рассказал журналистам.

«Какие-то понравились, какие-то – нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист, или то, что его просит задать его редакция», – сказал он.

Песков заявил, что все проходило «в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата».

Как Владимир Путин отвечал во время «Итогов года»: инфографика

Политика / Власть

Программа «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря и длилась 4,5 часа. Российский президент прокомментировал более 70 тем. Всего в студии присутствовали 650 корреспондентов как из России, так и из-за границы.

Журналисты и граждане отказались от огромных плакатов и привлекали внимание президента традиционными костюмами и небольшими табличками, отмечали «Ведомости». Многие корреспонденты принесли таблички с названиями регионов, откуда они приехали, или с фразами на национальных языках. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её