В Харьковской области российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населенных пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области.