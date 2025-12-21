Газета
Российская армия нанесла удары по объектам энергетики и ВПК Украины

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удары по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары по местам сборки БПЛА, пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников были нанесены авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в 144 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотников.

В Харьковской области российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной и трех механизированных бригад в районах населенных пунктов Красноярское, Терновое и Волчанские Хутора. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка и Алексеевка Сумской области.

Днем 20 декабря Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили семь украинских дронов над территорией Белгородской области. Ночью 20 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за ночь над пятью регионами и Азовским морем.

