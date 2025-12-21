Зеленский назвал конструктивными мирные переговоры во Флориде
Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивными проходящие во Флориде переговоры об урегулировании ситуации на Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.
«Мы продвигаемся довольно быстрыми темпами, и наша команда во Флориде работает с американской стороной, – написал Зеленский в своем посте в X. – Европейские представители также были приглашены. Эти переговоры конструктивны, и это имеет значение».
Украинский лидер сообщил, что разговаривал с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Зеленский добавил, что после завершения работы в США должны пройти переговоры с европейскими партнерами.
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Переговоры проходят с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Дмитриев также сообщил, что дискуссии будут продолжены 21 декабря.