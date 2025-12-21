Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Зеленский назвал конструктивными мирные переговоры во Флориде

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал конструктивными проходящие во Флориде переговоры об урегулировании ситуации на Украине. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы продвигаемся довольно быстрыми темпами, и наша команда во Флориде работает с американской стороной, – написал Зеленский в своем посте в X. – Европейские представители также были приглашены. Эти переговоры конструктивны, и это имеет значение».

Украинский лидер сообщил, что разговаривал с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Зеленский добавил, что после завершения работы в США должны пройти переговоры с европейскими партнерами.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Переговоры проходят с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Дмитриев также сообщил, что дискуссии будут продолжены 21 декабря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её