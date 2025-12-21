Дмитриев заявил об организованных кампаниях в СМИ, подстрекающих к войне
Следует признать существование финансируемых и организованных кампаний в западных СМИ, подстрекающих к войне. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Давайте признаем наличие хорошо финансируемой и организованной кампании подстрекателей к войне в СМИ в США, Великобритании и ЕС, направленной на подрыв мирного плана президента Трампа», – написал он в X.
По его словам, европейские политики продвигают идею начать войну с Россией, «скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через "дружественных" подрядчиков»».
Таким образом Дмитриев прокомментировал слова директора национальной разведки США Тулси Габбард о попытке срыва западными СМИ усилий по мирному урегулированию на Украине. Габбард опровергла заявление Reuters о том, что РФ намерена получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР.
С мнением Габбард согласился и американский миллиардер Илон Маск.