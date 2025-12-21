Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Дмитриев заявил об организованных кампаниях в СМИ, подстрекающих к войне

Ведомости

Следует признать существование финансируемых и организованных кампаний в западных СМИ, подстрекающих к войне. Об этом заявил специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Давайте признаем наличие хорошо финансируемой и организованной кампании подстрекателей к войне в СМИ в США, Великобритании и ЕС, направленной на подрыв мирного плана президента Трампа», – написал он в X.

По его словам, европейские политики продвигают идею начать войну с Россией, «скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через "дружественных" подрядчиков»».

Таким образом Дмитриев прокомментировал слова директора национальной разведки США Тулси Габбард о попытке срыва западными СМИ усилий по мирному урегулированию на Украине. Габбард опровергла заявление Reuters о том, что РФ намерена получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР. 

С мнением Габбард согласился и американский миллиардер Илон Маск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь