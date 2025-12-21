Маск согласился со словами Габбард о попытке сорвать мирный план по Украине

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Москве опасаются, что условия мирного плана по Украине, над которым работают Киев, Евросоюз и США, могут быть ухудшены. По словам Ушакова, у российской стороны складывается впечатление, что вариант документа, который сейчас готовится к обсуждению, со временем станет менее приемлемым для Москвы.