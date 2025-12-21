Газета
Главная / Политика /

Маск согласился со словами Габбард о попытке сорвать мирный план по Украине

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением директора национальной разведки США Тулси Габбард о попытке срыва западными СМИ усилий по мирному урегулированию на Украине.

«Директор Габбард совершенно права», – написал он в X.

Габбард ответила 21 декабря на заявление Reuters о том, что РФ намерена получить контроль над всей территорией Украины и другими бывшими частями СССР. 

По ее словам, опасно, что агентство продвигает «этот ложный нарратив, чтобы заблокировать мирные усилия президента [США Дональда] Трампа» и «разжигает истерию и страх среди населения, чтобы заставить его поддержать эскалацию конфликта, чего на самом деле хотят НАТО и ЕС, чтобы втянуть вооруженные силы США непосредственно в войну с Россией».

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Москве опасаются, что условия мирного плана по Украине, над которым работают Киев, Евросоюз и США, могут быть ухудшены. По словам Ушакова, у российской стороны складывается впечатление, что вариант документа, который сейчас готовится к обсуждению, со временем станет менее приемлемым для Москвы.

The Wall Street Journal писала, что президент Украины Владимир Зеленский не отказывается от мирного плана США, но пытается изменить его.

