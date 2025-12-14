WSJ: Зеленский не отказывается от мирного плана США, но пытается изменить его
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с союзниками в Европе разработал свою версию мирного плана Белого дома по мирному урегулированию конфликта, который сводится к отговоркам «да, но...», пишет газета The Wall Street Journal.
В материале издания речь идет о том, что украинский лидер выражает готовность провести президентские выборы на Украине, но хочет для этого соглашения о прекращении огня. Он также способен согласиться на ограничение численности армии республики, но только в текущем количестве. Как отметили авторы публикации, этот способ помог Зеленскому публично поддержать мирный план президента США Дональда Трампа и избежать критики внутри Украины.
14 декабря Зеленский заявил о значительном шансе достичь договоренности об окончании конфликта с Россией. Президент Украины отметил, что власти страны будут максимально активно и конструктивно вести работу по урегулированию в Берлине, где должна пройти встреча с европейскими лидерами.
13 декабря The New York Times (NYT) сообщила, что версия мирного плана, составленная Киевом и отправленная Вашингтону, отвергает вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО. В документе указано, что Украина должна сохранить контроль над районами на востоке республики, которые по плану Трампа она должна была уступить.