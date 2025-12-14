WSJ: Зеленский не отказывается от мирного плана США, но пытается изменить его

В материале издания речь идет о том, что украинский лидер выражает готовность провести президентские выборы на Украине, но хочет для этого соглашения о прекращении огня. Он также способен согласиться на ограничение численности армии республики, но только в текущем количестве. Как отметили авторы публикации, этот способ помог Зеленскому публично поддержать мирный план президента США Дональда Трампа и избежать критики внутри Украины.