Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: Зеленский не отказывается от мирного плана США, но пытается изменить его

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский совместно с союзниками в Европе разработал свою версию мирного плана Белого дома по мирному урегулированию конфликта, который сводится к отговоркам «да, но...», пишет газета The Wall Street Journal.

В материале издания речь идет о том, что украинский лидер выражает готовность провести президентские выборы на Украине, но хочет для этого соглашения о прекращении огня. Он также способен согласиться на ограничение численности армии республики, но только в текущем количестве. Как отметили авторы публикации, этот способ помог Зеленскому публично поддержать мирный план президента США Дональда Трампа и избежать критики внутри Украины.

14 декабря Зеленский заявил о значительном шансе достичь договоренности об окончании конфликта с Россией. Президент Украины отметил, что власти страны будут максимально активно и конструктивно вести работу по урегулированию в Берлине, где должна пройти встреча с европейскими лидерами.

13 декабря The New York Times (NYT) сообщила, что версия мирного плана, составленная Киевом и отправленная Вашингтону, отвергает вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО. В документе указано, что Украина должна сохранить контроль над районами на востоке республики, которые по плану Трампа она должна была уступить.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте