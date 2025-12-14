Зеленский заявил о значительном шансе достижения договоренности по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительном шансе по достижению договоренности об окончании конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы будем эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», – написал он.
Reuters писало, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине.
13 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на пятерых действующих и бывших западных чиновников сообщила, что версия мирного плана, составленная Киевом и отправленная Вашингтону, отвергает вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО.
12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целью Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию. Ушаков добавил, что Москва пока не видела новые предложения в проект мирного плана от европейцев и украинцев, но «вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер».