Зеленский заявил о значительном шансе достижения договоренности по Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о значительном шансе по достижению договоренности об окончании конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы будем эти дни в Берлине максимально активно, максимально конструктивно работать со всеми, кто действительно может сделать соглашение нормальным», – написал он.

Reuters писало, что европейские лидеры намерены собраться в Берлине 15 декабря для обсуждения ситуации на Украине.

13 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на пятерых действующих и бывших западных чиновников сообщила, что версия мирного плана, составленная Киевом и отправленная Вашингтону, отвергает вывод войск из Донбасса и отказ от НАТО.

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целью Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию. Ушаков добавил, что Москва пока не видела новые предложения в проект мирного плана от европейцев и украинцев, но «вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер».

