Зеленский заявил о значительном шансе достижения договоренности по Украине

12 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что целью Зеленского на переговорах в Европе являются неприемлемые для РФ предложения в документы США по мирному урегулированию. Ушаков добавил, что Москва пока не видела новые предложения в проект мирного плана от европейцев и украинцев, но «вряд ли эти замечания будут носить позитивный характер».