Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шведские силовики провели досмотр российского контейнеровоза

Ведомости

В ночь на 21 декабря шведские власти провели масштабный досмотр российского судна «Адлер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT. Судно встало на якорь у берегов в районе Хеганаса у южных берегов Швеции из-за поломки двигателя.

На борт были направлены сотрудники шведской таможни и береговой охраны. В операции также участвовала Национальная оперативная группа (NOG). Расследование инцидента ведут шведская полиция безопасности (SАPO) и прокуратура.

Как сообщил представитель таможни Мартин Хеглунд, экипаж судна вел себя корректно и оказался «очень любезным и радушным». Таможенный досмотр, начатый вечером 20 декабря, продолжается. Проверяется груз и сопроводительные документы. Хеглунд отметил, что такие действия правомерны, поскольку судно находится в исключительной экономической зоне Швеции. Оно не подало таможенную декларацию, так как не планировало заходить в шведские воды. Экипаж столкнулся с отказом двигателя.

По данным SVT, «Адлер» зарегистрирован под российским флагом и принадлежит компании M Leasing LLC, включенной в санкционные списки США и Евросоюза.

18 декабря Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Таким образом, общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. Указанным судам запрещен заход в порты стран Евросоюза, а также оказание им любых услуг.

В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз ввел санкции против 118 дополнительных судов так называемого «теневого флота» России. Запрещается также перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте