Шведские силовики провели досмотр российского контейнеровоза

Как сообщил представитель таможни Мартин Хеглунд, экипаж судна вел себя корректно и оказался «очень любезным и радушным». Таможенный досмотр, начатый вечером 20 декабря, продолжается. Проверяется груз и сопроводительные документы. Хеглунд отметил, что такие действия правомерны, поскольку судно находится в исключительной экономической зоне Швеции. Оно не подало таможенную декларацию, так как не планировало заходить в шведские воды. Экипаж столкнулся с отказом двигателя.