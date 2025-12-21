Шведские силовики провели досмотр российского контейнеровоза
В ночь на 21 декабря шведские власти провели масштабный досмотр российского судна «Адлер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT. Судно встало на якорь у берегов в районе Хеганаса у южных берегов Швеции из-за поломки двигателя.
На борт были направлены сотрудники шведской таможни и береговой охраны. В операции также участвовала Национальная оперативная группа (NOG). Расследование инцидента ведут шведская полиция безопасности (SАPO) и прокуратура.
Как сообщил представитель таможни Мартин Хеглунд, экипаж судна вел себя корректно и оказался «очень любезным и радушным». Таможенный досмотр, начатый вечером 20 декабря, продолжается. Проверяется груз и сопроводительные документы. Хеглунд отметил, что такие действия правомерны, поскольку судно находится в исключительной экономической зоне Швеции. Оно не подало таможенную декларацию, так как не планировало заходить в шведские воды. Экипаж столкнулся с отказом двигателя.
По данным SVT, «Адлер» зарегистрирован под российским флагом и принадлежит компании M Leasing LLC, включенной в санкционные списки США и Евросоюза.
18 декабря Евросоюз добавил в санкционный список 41 морское судно, якобы причастное к перевозке российской нефти. Таким образом, общее количество морских судов, подпавших под антироссийские санкции, достигло почти 600. Указанным судам запрещен заход в порты стран Евросоюза, а также оказание им любых услуг.
В рамках 19-го пакета санкций Евросоюз ввел санкции против 118 дополнительных судов так называемого «теневого флота» России. Запрещается также перестрахование бывших в употреблении российских самолетов и судов.