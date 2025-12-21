Ушаков: Россия ждет четкого следования достигнутым на Аляске договоренностям
Россия ждет, чтобы во время мирных переговоров США и другие участники процесса придерживались договоренностей, достигнутых в том числе в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, каких результатов ждала бы Москва после переговоров в Майами. Его слова приводит «РИА Новости».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами, куда он прибыл накануне, как конструктивные. Переговоры проходят с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Дмитриев также сообщил, что дискуссии будут продолжены 21 декабря.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 15 августа в Анкоридже на Аляске. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса. Трамп и российский лидер договорились в том числе о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе Украины. Впоследствии дискуссии о возможных способах урегулирования украинского конфликта были продолжены.
В конце ноября 2025 г. США представили проект мирного плана из более 20 пунктов. Документ предусматривал в том числе передачу РФ определенных территорий, гарантии безопасности для Украины, снятие санкций с Москвы. Киев называл вопрос передачи России территорий наиболее сложным, как и вопрос сокращения численности ВСУ и гарантий безопасности.