Ушаков: Россия ждет четкого следования достигнутым на Аляске договоренностям

Россия ждет, чтобы во время мирных переговоров США и другие участники процесса придерживались договоренностей, достигнутых в том числе в Анкоридже. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, каких результатов ждала бы Москва после переговоров в Майами. Его слова приводит «РИА Новости».