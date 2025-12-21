Лукашенко: в ЕАЭС хромает реализация совместных проектов

Лукашенко подчеркнул, что одностороннее закрытие национальных рынков сегодня уже выходит за рамки традиционных методов – таких как запреты на ввоз-вывоз или жесткое лицензирование. Для этих целей все чаще адаптируются инструменты цифровизации. Белоруссия выступила с инициативой обсудить и, по крайней мере, выработать рекомендации по устранению цифровых барьеров.