Лукашенко: в ЕАЭС хромает реализация совместных проектов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) пока недостаточно эффективно налажена работа по запуску и реализации совместных инициатив. Его слова приводит «РИА Новости».

В ходе заседания ЕАЭС в Санкт-Петербурге Лукашенко подчеркнул, что процесс создания и внедрения общих проектов и программ явно отстает. Между тем реалии жизни постоянно формируют новые перспективные направления, где объединение усилий могло бы дать гораздо более ощутимый результат для экономик и населения стран-участниц.

В качестве примеров он привел такие сферы, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, электротранспорт, микроэлектроника, робототехника и новые материалы.

Лукашенко подчеркнул, что одностороннее закрытие национальных рынков сегодня уже выходит за рамки традиционных методов – таких как запреты на ввоз-вывоз или жесткое лицензирование. Для этих целей все чаще адаптируются инструменты цифровизации. Белоруссия выступила с инициативой обсудить и, по крайней мере, выработать рекомендации по устранению цифровых барьеров.

Президент Белоруссии выразил надежду, что в ходе переговоров в воскресенье главам государств ЕАЭС удастся открыто обсудить все ключевые вопросы сотрудничества и принять решения, которые сбалансируют национальные приоритеты с общими интеграционными целями, последовательно продвигаясь к их реализации.

Среди тем, затронутых на заседании Евразийского экономического союза, белорусский лидер особо выделил вопросы практической направленности: утверждение концепции развития туризма, обсуждение проекта бюджета ЕАЭС на следующий год, а также председательство Казахстана в 2026 г.

Также в повестке – анализ выполнения стратегических направлений интеграции до 2025 г. обсуждение долгосрочных планов, включая стратегию развития до 2045 г.

