Дмитриев прибыл на второй раунд переговоров по Украине в Майами
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл на площадку проведения второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта в Майами (штат Флорида). Об этом сообщает ТАСС.
Американскую делегацию переговорщиков возглавляет спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, также в них принимает участие и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Первый раунд переговоров состоялся 20 декабря. Дмитриев охарактеризовал их как конструктивные.
Стороны обсуждают новый мирный план США по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва ждет, чтобы США и другие участники процесса придерживались договоренностей, достигнутых по итогам саммита лидеров России и США на Аляске.