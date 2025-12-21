Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков: Россия рассмотрит новые предложения к мирному плану США по Украине

Ведомости

Россия после контактов в Майами рассмотрит новые предложения к мирному плану США и решит, какие инициативы можно принять, а какие «категорически нельзя». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Он [спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев] привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. Мы все это здесь обсудим, посмотрим, что можно принять, а что категорически нельзя», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

20–21 декабря во Флориде находится спецпредставитель президента РФ Дмитриев. Он оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию, прошедшие накануне, как конструктивные. Стороны продолжили обсуждение мирного плана США 21 декабря.

Одновременно с этим встречи в Майами с американскими переговорщиками проводят представители Украины. 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новую встречу с представителями США.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её