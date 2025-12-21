Ушаков: Россия рассмотрит новые предложения к мирному плану США по Украине
Россия после контактов в Майами рассмотрит новые предложения к мирному плану США и решит, какие инициативы можно принять, а какие «категорически нельзя». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Он [спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев] привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. Мы все это здесь обсудим, посмотрим, что можно принять, а что категорически нельзя», – сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.
20–21 декабря во Флориде находится спецпредставитель президента РФ Дмитриев. Он оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию, прошедшие накануне, как конструктивные. Стороны продолжили обсуждение мирного плана США 21 декабря.
Одновременно с этим встречи в Майами с американскими переговорщиками проводят представители Украины. 21 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новую встречу с представителями США.