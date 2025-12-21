Газета
Политика

Умеров анонсировал новую встречу с представителями США

Ведомости

Украинская делегация вновь встретится с американскими переговорщиками в Майами. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

В переговорах примут участие Умеров и начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов. «Мы работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат», – написал он в Telegram.

Украинский президент Владимир Зеленский 21 декабря назвал конструктивными мирные переговоры в США.

20–21 декабря во Флориде находится спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные. Первый раунд прошел накануне, стороны продолжили обсуждение мирного плана США 21 декабря.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Дмитриев пока не связывался с главой государства Владимиром Путиным по вопросу переговоров с Вашингтоном. Также Путин ничего не передавал американским переговорщикам через своего спецпредставителя.

