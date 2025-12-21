Умеров анонсировал новую встречу с представителями США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Дмитриев пока не связывался с главой государства Владимиром Путиным по вопросу переговоров с Вашингтоном. Также Путин ничего не передавал американским переговорщикам через своего спецпредставителя.