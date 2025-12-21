Песков: Дмитриев не связывался с Путиным из США
Президент РФ Владимир Путин ничего не передавал американским переговорщикам через своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На встрече в Майами спецпредставитель президента должен получить информацию о контактах США с Украиной и Европой, о которых затем доложит российскому президенту после возвращения в Москву, уточнил представитель Кремля.
Дмитриев прибыл в Майами для участия в переговорах по украинскому урегулированию 20 декабря. Переговоры проходят с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. На фоне ожидаемых переговоров президент США Дональд Трамп заявил о намерении поехать во Флориду.
21 декабря спецпредставитель российского лидера оценил переговоры с американской стороной по украинскому урегулированию в Майами как конструктивные.
Сейчас все стороны конфликта – российская, украинская, американская и европейская – работают на основе проекта мирного плана США, впервые представленного в ноябре 2025 г. 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский также назвал конструктивными проходящие во Флориде переговоры об урегулировании ситуации на Украине.