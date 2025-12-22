Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NYT: США получили ордер на арест судна Bella 1

Ведомости

Власти США получили от федерального судьи ордер на арест, который позволит им изъять судно Bella 1, направлявшеевся в Венесуэлу для погрузки нефти. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников.

Уточняется, что ордер был выдан из-за того, что Bella 1 ранее участвовала в торговле иранской нефтью, а не из-за связей судна с Венесуэлой.

С 2024 г. года Bella 1 находится под санкциями США за перевозку иранской нефти, которая, по утверждению американских властей, продается для финансирования терроризма.

21 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писал, что американские силы захватили Bella 1, который следовал под панамским флагом. Агентство обратило внимание, что задержание последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил правительство Николаса Мадуро иностранной террористической организацией. Американский лидер приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь