NYT: США получили ордер на арест судна Bella 1
Власти США получили от федерального судьи ордер на арест, который позволит им изъять судно Bella 1, направлявшеевся в Венесуэлу для погрузки нефти. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух американских чиновников.
Уточняется, что ордер был выдан из-за того, что Bella 1 ранее участвовала в торговле иранской нефтью, а не из-за связей судна с Венесуэлой.
С 2024 г. года Bella 1 находится под санкциями США за перевозку иранской нефти, которая, по утверждению американских властей, продается для финансирования терроризма.
21 декабря Bloomberg со ссылкой на источники писал, что американские силы захватили Bella 1, который следовал под панамским флагом. Агентство обратило внимание, что задержание последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря.
17 декабря президент США Дональд Трамп объявил правительство Николаса Мадуро иностранной террористической организацией. Американский лидер приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.