Bloomberg: США захватили еще один нефтяной танкер возле Венесуэлы

Ведомости

Американские силы захватили еще один нефтяной танкер недалеко от Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

Захваченный танкер Bella 1 следовал под панамским флагом. Судно находится под санкциями США. Агентство отмечает, что задержание последовало за захватом «супертанкера» Centuries утром 20 декабря и танкера Skipper 10 декабря.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил правительство Николаса Мадуро иностранной террористической организацией. Он приказал ввести полную и окончательную морскую блокаду против всех санкционных нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

The Wall Street Journal до этого передавала, что Трамп разговаривал с Мадуро по телефону перед введением Вашингтоном санкций против него и его окружения. Источники утверждают, что американский лидер фактически выставил венесуэльскому президенту ультиматум, заявив, что тому лучше покинуть страну. 8 декабря The Washington Post писала, что Мадуро не намерен покидать Венесуэлу.

