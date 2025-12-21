Bloomberg: США захватили еще один нефтяной танкер возле Венесуэлы

The Wall Street Journal до этого передавала, что Трамп разговаривал с Мадуро по телефону перед введением Вашингтоном санкций против него и его окружения. Источники утверждают, что американский лидер фактически выставил венесуэльскому президенту ультиматум, заявив, что тому лучше покинуть страну. 8 декабря The Washington Post писала, что Мадуро не намерен покидать Венесуэлу.