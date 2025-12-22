Трамп и Хегсет выступят с заявлением 23 декабря

18 декабря Трамп заявлял, что есть шанс на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «Украина будет действовать быстро». Трамп напомнил, смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами и снова отметил, что урегулирование на Украине оказалось более долгим процессом, чем казалось США.