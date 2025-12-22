Трамп и Хегсет выступят с заявлением 23 декабря
Президент США Дональд Трамп совместно с министром обороны страны Питом Хегсетом и министром ВМС Джоном Феланом выступит с заявлением на необъявленную тему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на график главы Белого дома.
Заявление будет сделано 16:30 по времени Восточного побережья США (в 00:30 23 декабря мск). Американский лидер выступит в штате Флорида, где, по данным СМИ, будет находиться во время зимних праздников.
18 декабря Трамп заявлял, что есть шанс на скорое урегулирование конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «Украина будет действовать быстро». Трамп напомнил, смог завершить семь конфликтов между иностранными государствами и снова отметил, что урегулирование на Украине оказалось более долгим процессом, чем казалось США.