Россия в ноябре впервые импортировала сыр из Китая

При этом Россия в течение января – августа 2025 г. экспортировала более 21 000 т сыра и творога на сумму почти $110 млн. Это на 17% больше, чем за такой же период 2024 г. Больше всего поставок приходятся на Казахстан и Белоруссию. В 2024 г. в десятку лидеров также вошли Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Туркмения, Таджикистан.