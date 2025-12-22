Газета
Политика

Россия в ноябре впервые импортировала сыр из Китая

Ведомости

Сыр из Китая впервые ввезли в Россию в ноябре 2025 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Россия импортировала 8 т сыра на общую сумму $93 000. Сорт продукта таможня не уточнила.

Как отмечает агентство, в Китае производят и европейские, и местные версии сыров. В частности, там делают сыр из молока буйвола или самок яка.

При этом Россия в течение января – августа 2025 г. экспортировала более 21 000 т сыра и творога на сумму почти $110 млн. Это на 17% больше, чем за такой же период 2024 г. Больше всего поставок приходятся на Казахстан и Белоруссию. В 2024 г. в десятку лидеров также вошли Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Китай, Грузия, Туркмения, Таджикистан.

