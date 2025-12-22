В Румынии откроют крупный центр НАТО для транзита оружия на Украину
С января 2026 г. в Румынии разместится второй крупный координационный и транзитный центр военной техники для поддержки Украины на восточном фланге. Об этом сообщил заместитель командующего командованием НАТО по содействию безопасности и подготовке кадров (NSATU) на Украине генерал Майк Келлер, его слова приводит DefenseRomania.
Новый центр будет работать в тандеме с уже существующим центром в польском Жешуве. В публикации сказано, что создание нового пункта въезда направлено «не только на обеспечение потока резервов, но и на укрепление логистической устойчивости всего Восточного фланга». Отмечается также, что при активации логистического центра в Румынии НАТО удваивает возможности по транзиту военной помощи, а механизм PURL обеспечивает непрерывность потока вооружений при администрации президента США Дональда Трампа.
Келлер сообщил, что в рамках миссии к 2025 г. уже было направлено около 220 000 т военной помощи. Их доставку обеспечили 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и более 500 стратегических авиаперевозок.
20 декабря постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 г., так как мирное соглашение может не быть окончательно согласовано к концу 2025 г. По его словам, из этого исходят решения западных союзников о дальнейшей финансовой поддержке Киева.