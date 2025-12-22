В Румынии откроют крупный центр НАТО для транзита оружия на Украину

Новый центр будет работать в тандеме с уже существующим центром в польском Жешуве. В публикации сказано, что создание нового пункта въезда направлено «не только на обеспечение потока резервов, но и на укрепление логистической устойчивости всего Восточного фланга». Отмечается также, что при активации логистического центра в Румынии НАТО удваивает возможности по транзиту военной помощи, а механизм PURL обеспечивает непрерывность потока вооружений при администрации президента США Дональда Трампа.