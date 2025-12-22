Газета
Главная / Политика /

Выжившего террориста в Сиднее перевели из больницы в исправительное учреждение

Ведомости

Стрелок, напавший на людей на пляже Бондай в Сиднее и впавший в кому после задержания, был переведен из больницы в одно из исправительных учреждений. Об этом сообщила газета The Australian со ссылкой на источник в полиции штата Новый Южный Уэльс.

В публикации говорится, что террорист, которому «предъявлены обвинения в 15 убийствах, был доставлен из Королевской больницы Северного побережья в одно из исправительных учреждений штата». Издание отметило, что преступник теперь находится в исправительном комплексе Лонг-Бей, где в том числе есть медицинский блок.

16 декабря The Australian писала, что 24-летний Навид Акрам вышел из комы и находится в сознании в больнице.

Стрельба произошла 14 декабря в ходе мероприятий по случаю празднования Хануки. Тогда погибли 16 человек, в том числе второй преступник, которого ликвидировали правоохранители при задержании. Еще 42 пострадавших были госпитализированы.

